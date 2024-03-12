الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

غناء "مصطفى شعبان" وتجار السمك في الحلقة الثانية من مسلسل المعلم

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، التي تذاع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم دراما رمضان، غناء النجم مصطفى شعبان إحدى الأناشيد الدينية.

 

احداث مسلسل المعلم الحلقة 2

وظهر النجم مصطفى شعبان خلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 2 وهو يتوسط تجار السمك في الشادر، ويقومون بالغناء وبجانبه والده الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون، وبدأوا جميعًا في الغناء لأحد الأناشيد الدينية والترديد خلف شعبان.

وغنى شعبان خلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 2  قائلًا: "ست يا فاطمة يا نبوية يا أم الحنان والحنية، نظرة ومدد يا أما هدية، صلوا عليه، روح يا نسيم للنبي قوله حامد منمش الليل كله مستحمل الحب وذله"، وظهر أحد أعدائه من تجار السمك وهو يقول: "ناس ليهم الغلب وناس ليها الغناء".

مصطفى شعبان يقترب من إنهاء تصوير «المعلم»

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل سعي مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي. 

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى، وتتصاعد الأحداث خلال الحلقات الثلاثين طوال شهر رمضان في محاولة شعبان الانتقام مما حدث لوالده ودخوله السجن.

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