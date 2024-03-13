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فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة 3.. هل يفكر مصطفى شعبان في الانتقام من منذر ريحانة؟

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 3، المقرر عرضها الليلة على قناة الحياة ومنصة “WATCH IT” الرقمية، تصاعدًا في الأحداث، بعد أن شهدت الحلقة الثانية بالأمس، إطلاق النار طارق النهري النار على "المعلم" مصطفى شعبان، دون أن تُصيبه الرصاصة، وعودة المعلم حامد (عبدالعزيز مخيون)، بعد خروجه من السجن وسنوات من الغياب.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل المعلم الحلقة الثالثة، تفكير كل من منذر ريحانة ومصطفى شعبان في الانتقام، خاصة وأنَّهما تشاجرا داخل شادر السمك بالأسلحة البيضاء، وأُصيب بينهما أحد عمال منذر ريحانة، فضلًا عن تداعيات معرفة سهر الصايغ زوجة المعلم، بإصابتها بمرض خطير.

مسلسل المعلم

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2

وشهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل المعلم، عودة المعلم "حامد" الذي يجسد دوره الفنان عبدالعزيز، بعد غياب عن ميناء الأتكة، حيثُ تجارة السمك.

واستقبله تجار الأسماك، فأخبرهم بأن نجله (مصطفى شعبان) سيكون كبير السوق، مرددًا: "أنا شوفت إبني كبير السوق في الرؤية".

مسلسل المعلم الحلقة 2| المعلم حامد يعود لسوق السمك: "إبني هيكون الكبير"

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 2

قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الثالثة

يعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي، على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 9:45 مساءً، بخلاف منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل المعلم

قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسل المعلم

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان، أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبدالله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.

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