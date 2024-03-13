مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3| العترة يُطالب جونى برفع قضية حجر على العمدة

بدأت أحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 3.. بفرحة “الكبير” بنجاح العملية الجراحية التى أجراها الدكتور ربيع له بالمنشار الكهربائي، وحديثه مع مساعد الشمامة وسط تساؤل العترة وجونى عمن يتكلم معه الكبير دون أن يروه، فى حين طلب العترة من جونى رفع قضية حجر على العمدة لأخذ عمودية المزاريطة منه.

تفاصيل أحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 3

كما شهدت احداث مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 3، ذهاب الكبير أوى بصحبة مساعد الشمامة إلى حديقة دوار عمدة المزاريطة، وذلك لمتابعة الحديث بعد تحذير مساعد الشمامة من البوح بأية كلمات لأى شخص فيما يدور بينهما وسط دهشة ربيع ومربوحة، ولكى ينجو الكبير طلب مساعد الشمامة منه مساعدة أى شخص له طلبات وتقديم المساعدة، مع تحذير الكبير أوى من حكاية ما حدث له مع الشمامة لأى شخص آخر.

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 4

ويتابع ملايين المشاهدين أحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 3، وذلك من أجل الاستمتاع بوجبة دسمة من الكوميديا يقدمها الكبير أوى بصحبة مربوحة والدكتور ربيع والعترة وجونى، وذلك فى تمام الساعة 6.5 مساء يوميًا وقت وجبة إفطار رمضان.

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة الرابعة

مسلسل الكبير اوي 8

كما تم الإعلان عن مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 3، وذلك عبر قناة ON وON دراما التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتى تستهدف تقديم وجبة دسمة من الكوميديا الهادفة للكبار والصغار من خلال مسلسل الكبير أوى.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

مسلسل الكبير اوي 8

وفكرة الكبير أوى مستوحاه من فيلم “طير أنت” ثم تطورت إلى شخصية الكبير أوى فى مسلسل رمضان تم تقديم 7 أجزاء منه حققت نجاحا كبيرا بين الجمهور، وأيضا تتناول أحداث مسلسل الكبير اوي 8 لشهر رمضان 2024، فى صورة كوميدية خرافة جديدة مصحوبة بجو من الرعب وظهور الشمامة، مع تعرض العمدة الكبير اوي إلى ضغوط شديدة بعد تحوله إلى عقلة إصبع وعدم القدرة على حكم القرية.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

فى النهاية، يشهد مسلسل الكبير اوي 8مسلسل الكبير اوي لـ احمد مكي الحلقة 3، بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤلد،وأيضا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروتومن إخراج أحمد الجندي.

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