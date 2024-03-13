ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2 ومواعيد عرض الثالثة

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مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 3

لذلك يقدم "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 3لجميع المتابعين قبل عرضها بساعات.

ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2

ودارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن في إطار كوميدي لايت حول عودة الكبير الي المزاريطة من جديد بعد تحوله الي عقلة اصبع ولكنه يواجه العديد من المواقف الكوميدية فيقوم بالقبض على طبازة ليكون اول الشمامين في قائمة تارجت الشمامة.

فيما يواجه العديد من الأزمات بعد أن علم أن جسده دخل في غيبوبة وتم الاستعانة بدكتور ربيع لافاقته.

وينشب بين أولاده العترة وجوني صراع على العمودية بينما تقرر مربوحة إبلاغ أهل القرية بموت الكبير ليقرر الكبير الانتقام من اهل المزاريطة وتحويلهَم الشمامين.

فهل يتحول الكبير لبونوكيو بعد تخلصه من شخصية عقلة الإصبع من خلال اختراع دكتور ربيع؟

ويستطيع جميع مشاهدي ومحبي كوميديا الكبير اوي، مشاهدة الحلقة الثالثة اليوم الأربعاء عبر قنوات on drama، وقناة on، الفضائية، حلقات مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، خلال شهر رمضان 2024.

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 8

والحلقة الثالثة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تعرض اليوم، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

كما يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

يضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.