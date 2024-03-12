وزير التعليم يعقد اجتماعًا لاستعراض جميع الإجراءات التحضيرية لإطلاق "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد"

عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعا مع وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ لاستعراض كل الإجراءات التحضيرية المتعلقة بإطلاق "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد".

وفى مستهل اللقاء، أشاد الوزير بالمشروعات الناجحة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، خاصة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، وكذلك مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى التعاون في التنمية المهنية للمعلمين، وإعداد "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد" في ظل عصر التحول الرقمي، ما يتناسب مع نظام التعليم الجديد، وتحقيق متطلبات معلم الغد.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن نقابة المهن التعليمية تعد شريكًا أساسيًا في إطلاق هذه الوثيقة، فضلًا عن أهمية الحوار المجتمعي مع المعلمين حول الوثيقة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ووضعها فى الاعتبار.

من جهته، أعرب أندرو لويس مدير برنامج "التعليم من أجل الغد" عن سعادته بهذا القاء، من أجل دعم منظومة التعليم قبل الجامعى.

واستعرض لويس التحديثات التى تمت فى تنفيذ التطبيق التجريبى للمشروع، حيث أوضح أنه تم تدريب ٨٠٠ متدرب tot في ثلاث محافظات وهى بنى سويف، ودمياط، والدقهلية كمرحلة أولى وجار البدء فى تدريب المعلمين على مستوى الجمهورية، لتحقيق استدامة التنمية المهنية، وبناء قدرات الموجهين.

وفى هذا الإطار، أكد الوزير أنه سيتم اعتماد هذه الحقائب التدريبية بعد المرحلة التجريبية وقياس ردود الأفعال نحوها، ومدى احتياجها للتطوير، وإطلاقها على مستوى الجمهورية، موجها بالتطوير الدائم للحقائب التدريبية، وتوعية المعلمين بالتدريب الجديد.

وقد حضر الاجتماع من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أندرو لويس مدير برنامج "التعليم من أجل الغد"، والأستاذة هالة الصيرفي مستشار تعليم أول بمشروع دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، أحمد رزق الله مدير مشروعات ومسئول أول تعليم بالوكالة، وراندا جابر استشارى التنمية المهنية فى مشروع "التعليم من أجل الغد".

حضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتورة زينب خليفة رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور أکرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.