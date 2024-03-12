الثلاثاء 12 مارس 2024
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مصر

وزير التعليم يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبحث التوسع بمدارس المتفوقين "STEM"

جريدة الدستور

استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، وفدا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك لاستعراض أوجه التعاون فى مجال التوسع فى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM".

وأكد الدكتور رضا حجازى أن هذا اللقاء يعد استكمالًا لما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر نظام التعليم المصري (STEM) تحت عنوان “الواقع والطموحات” والبناء عليه ومناقشة الخطوات التنفيذية للتوسع فى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM".

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وأكد الوزير أن الوزارة تسعى دائما للتوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، موضحًا أن هذا النموذج يعد نموذجا ناجحًا للتعليم ونقطة مضيئة فى التعليم المصرى، الذى يتضمن تعليمًا قائمًا على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمى، خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بهذه النوعية من المدارس، نظرا لدورها في رعاية المتفوقين وتلبية احتياجات سوق العمل.

وقال الوزير إنه انطلاقا من الحرص الدائم للقيادة السياسية على تطوير نظام التعليم وحرصا على تعزيز التفكير العلمي وتطوير المهارات التكنولوجية لدى الطلاب والطالبات في مرحلة مبكرة، فقد تبنت الدولة العمل على التوسع في منظومة تعلیم "STEM" عن طريق إنشاء المزيد من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، حيث من المستهدف إنشاء مدرسة واحدة على الأقل بكل محافظة من محافظات الجمهورية وفقًا للنموذج الحالي لهذه النوعية من المدارس الثانوية، بالإضافة إلى التوسع في تبنى استراتيجيات البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات في سنوات النقل بالتعليم العام.

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وفى هذا الإطار، تمت مناقشة الخطوات والإجراءات التنفيذية للتوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فى باقى المحافظات، من حيث توفير البنية التحتية، والأجهزة والمعامل والإقامة، حيث سيتم تشغيل مدرسة بمحافظة شمال سيناء العام الدراسى المقبل، كما من المخطط إنشاء ٨ مدارس أخرى بعدد من المحافظات.

من جانبه، أكد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الحرص على تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستثمار في الطلاب المصريين وتنميتهم، لتحقيق استراتيجية الوزارة في تطوير التعليم قبل الجامعى، والتوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين.

وقد حضر من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدكتور رضا أبوسريع مدير مشروع دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة هالة الصيرفي مستشار تعليم أول بمشروع دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ أحمد رزق الله مسئول أول تعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة عزيزة رجب مدير وحدة مدارس المتفوقين "STEM".

مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM البحث العلمي تطوير المهارات التكنولوجية تطوير نظام التعليم رعاية المتفوقين نقطة مضيئة فى التعليم المصرى

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