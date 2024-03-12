الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير التعليم يتفقد ديوان عام الوزارة ويهنئ العاملين بحلول شهر رمضان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، جولة تفقدية بمبنى ديوان عام الوزارة لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، والصيام الكبير للإخوة المسيحيين، ومتابعة سير العمل بالإدارات المركزية المختلفة، وكذلك الوقوف على مراحل تنفيذ خطط العمل وتعزيز روح العمل والتعاون في الوزارة.

وتقدم الدكتور رضا حجازى بالتهنئة للعاملين بالوزارة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الموظفين في سبيل تحقيق رؤية الوزارة لتطوير النظام التعليمي والنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر.

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كما تفقد وزير التربية والتعليم مكاتب العاملين بديوان عام الوزارة، حيث تفقد مكاتب العاملين بإدارات الشئون المالية، والمخزون السلعى، والتعاقدات، والتطوير المؤسسي، ونظم المعلومات، وحصر الوظائف، موجهًا بتشكيل لجنة لتحديد أدوار واختصاصات بعض الإدارات لازالة أي معوقات والحفاظ على سير نظام العمل، فضلًا عن منع أي تداخل فى التخصصات.

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كما تفقد الدكتور رضا حجازي الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وإدارة التعليم الخاص، ووحدة مدارس ستم STEM، وإدارة المشاركة المجتمعية، والتعليم المجتمعى، حيث تابع انتظام سير العمل وتنفيذ آلياته، موجهًا بالاهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، كما تفقد الوزير أيضًا الإدارة المركزية لشئون الكتب.

تطوير النظام التعليمي النهوض بالمنظومة التعليمية الدكتور رضا حجازي نظم المعلومات وحدة مدارس ستم STEM المشاركة المجتمعية

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