مصدر بالتعليم: لجان مراقبة لشرح المنهج الدراسي داخل المدارس دون التأثر بشهر رمضان

قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه تم التشديد على مستشاري المواد بالإدارة التعليمية بمتابعة سير المنهج الدراسي في كل مادة، داخل المدارس لجميع الصفوف الدراسية، وفقا لخريطة توزيع المنهج.

وشدد المصدر، على أنه تم مطالبة مستشاري المواد، بعمل جولات داخل المدارس خلال شهر رمضان لمتابعة شرح المناهج، والتأكد من انتظام سير الدراسة، حتى من وجود شهر رمضان الكريم في منتصف الفصل الدراسي الثاني.

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.

لا تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم ٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٢٣ مايو ٢٠٢٤، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٦ يونيو ٢٠٢٤.

جدير بالذكر، أن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تفقدا سير امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل ١١ ألفا و١١٤ وظيفة معلم مساعد للعام الثالث بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأشاد وزير التريبة والتعليم بالدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد، وهو ما رصدته الوزارة من تميز الناجحين بالمسابقتين للعامين الأول ٢٠٢٢ والثاني ٢٠٢٣.

وأكد الدكتور رضا حجازي حرص الوزارة على سد العجز في المعلمين، خاصة مع توجه الوزارة الذي بدأته مؤخرًا في تعدد أنواع المدارس لتلبية الاحتياجات المختلفة للأسر المصرية في تعليم أبناءهم.

وأضاف الدكتور رضا حجازى أن اختيار المعلمين الجدد فى المسابقات المستهدفة والتى يتم من خلالها اختيار 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات تتم بشفافية مطلقة، وآليات محكمة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة، موضحا أن مراحل المسابقات تتم بشكل إلكترونى ومميكن فى جميع الاختبارات.

وفي حوار مع المعلمين المتقدمين للمسابقة، وجه الدكتور رضا حجازي بأهمية الاستعداد لاستكمال باقي مسار الاختبارات التي بدأت باختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومرورًا بدورة التأهيل التربوى والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم لمرحلة اجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيدًا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة.

كما ناشد الدكتور رضا حجازي المعلمين المتقدمين للمسابقة بعدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء المعلومات من منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن كافة الخطوات المتعلقة بالمسابقة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وبتواصل مباشر مع المتقدمين.