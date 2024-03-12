الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصدر بـ"التعليم" يكشف تفاصيل اليوم الدراسى فى شهر رمضان

الدراسة
الدراسة

قال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم توجيه تعليمات مشددة لمديريات التربية والتعليم باستمرار الدراسة في شهر رمضان المبارك بشكل طبيعي.

وأكد المصدر أنه تم التشديد أيضًا على عدم تقليص عدد ساعات اليوم الدراسي، حتى لا يتأثر المنهج الدراسي المقرر خلال الشهر المبارك، ويضر الطالب.

التعليم: بدء امتحانات الثانوية العامة فى موعدها 10 يونيو المقبل

كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم ٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٢٣ مايو ٢٠٢٤، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٦ يونيو ٢٠٢٤.

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جدير بالذكر أن  الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تفقدا سير امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل ١١ ألفا و١١٤ وظيفة معلم مساعد للعام الثالث بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد، وهو ما رصدته الوزارة من تميز الناجحين بالمسابقتين للعامين الأول ٢٠٢٢ والثاني ٢٠٢٣.

وأكد الدكتور رضا حجازي حرص الوزارة على سد العجز في المعلمين، خاصة مع توجه الوزارة الذي بدأته مؤخرًا في تعدد أنواع المدارس لتلبية الاحتياجات المختلفة للأسر المصرية في تعليم أبنائهم.

وأضاف الدكتور رضا حجازى أن اختيار المعلمين الجدد فى المسابقات المستهدفة والتى يتم من خلالها اختيار 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات تتم بشفافية مطلقة، وآليات محكمة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة، موضحًا أن مراحل المسابقات تتم بشكل إلكترونى ومميكن فى جميع الاختبارات.

 

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