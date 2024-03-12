مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

موعد إعادة الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية عبر محركات البحث على جوجل، لمتابعة حلقة الإعادة لمن فاته رؤية الحلقة الأولي أمس، من المشاهدين المتابعين لأجزاء مسلسل الكبير أوي.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 1

ويأتي موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 1 الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

قنوات بث مسلسل الكبير اوي



تبث قنوات on drama، وقناة on، الفضائية، حلقات مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن خلال شهر رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8



ويعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن يوميا خلال شهر رمضان، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

يتسبب عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، ارتفاع في البحث عبر محركات جوجل، لما يسبب حاله من الكوميديا تسببت في تعلق المشاهدين به للموسم الثامن على التالي.

كما يذاع مسلسل الكبير أوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it





احداث مسلسل الكبير اوي 8

وتدور احداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.



أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن



ويضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد).

وشاركت مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

ولاقي المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال الـ7 أجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.