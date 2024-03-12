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اقتصاد

قرار لوزير التعليم العالي بنزع ملكية الأراضي والعقارات بمشروع توسعات مستشفيات جامعة المنوفية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

نشرت  الجريدة الرسمية قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 3256لسنة 2023 بشان تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1347 لسنة 2022 بشأن اعتبار مشروع توسعات مستشفيات جامعة المنوفية، بمسطح «(5) أفدنة و(4) قراريط و(10) أسهم»، والواقع بحوض جودة رقم (19) بمدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية- من أعمال المنفعة العامة.

ونص قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قـرار وزاري رقم 3256 لسنة 2023 بتاريخ 25/12/2023 وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحـــلية الصــــــادر بالقانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٩٧ بشأن تنظيم وزارة التعليم العالى ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٤٧ لسنة ۲٠٢٢ بشأن اعتبار مشروع توسعات مستشفيات جامعة المنوفية بمسطح «(5) أفدنة و(4) قراريط و(١٠) أسهم» من أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 319 لسنة 1990 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة المنوفية، بموجب مذكرته رقم (636) المؤرخة 15/11/2023.

 نص القرار

 قـــــــــرر، مادة 1 - تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٤٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن اعتبار مشروع توسعات مستشفيات جامعة المنوفية، بمسطح «(5) أفدنة و(4) قراريط و(10) أسهم»، والواقع بحوض جودة رقم (۱۹) بمدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية- من أعمال المنفعة العامة. 

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مادة 2 - على الجهات المعنية نشر القرار فى الوقائع المصرية، ويودع بمكتب الشهر العقاري المختص. 

مادة 3 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د/ محمد أيمن عاشور

الجريدة الرسمية وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 3256لسنة 2023 ملكية الأراضي للمنفعة العامة رئيس مجلس الوزراء مشروع توسعات مستشفيات جامعة المنوفية شبين الكوم محافظة المنوفية- المنفعه العامة

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