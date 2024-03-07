الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مع البرازيل لمنع الازدواج الضريبي على أرباح النقل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/5/2023

ونص القرار الجمهورى شأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوى الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/5/2023 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبى على الأرباح الناتجة من النقل الجوى الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/5/2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد رأس المال المصدر للشركة المصرية لنقل الكهرباء

تفاصيل القرار 

 قرر: (مادة وحيدة ) ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبى على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/5/2023، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1445 هــ ( الموافق 23 أغسطس سنة 2023 م). عبد الفتاح السيسى 

ياتى القرار الجمهورى بعد ان وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هــ (الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م). قرار وزير الخارجية رقم 41 لسنة 2023 وزير الخارجية بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 23/8/2023 بشأن الموافقة على «الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبى على الأرباح الناتجة من النقل الجوى» والموقعة فى القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023 ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 13/11/2023 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 19/11/2023 ؛ قرر: 

(مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 23/8/2023 بشأن الموافقة على «الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبى على الأرباح الناتجة من النقل الجوى» والموقعة فى القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023 صدر بتاريخ 11/12/2023 وزير الخارجية سامح شكرى

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