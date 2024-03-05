الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد رأس المال المصدر للشركة المصرية لنقل الكهرباء

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار الشركة المصرية لنقل الكهرباء باعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء المنعقدة بتاريخ 13/6/2023يزيادة رأس المال المصدر للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وجاء قرار الشركة المصرية لنقل الكهرباء باعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء المنعقدة بتاريخ 13/6/2023 م الموضوع بشأن زيادة رأس مال الشركة المصرية لنقل الكهرباء في ضوء المذكرة المعروضة وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بجلسته الخامسة والخمسين لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ 14/8/2023 على الآتى:

زيادة رأس المال المصدر للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمبلغ 564836575٫24 جنيه قيمة العمولات والفوائد والأقساط المسددة من جانب وزارة المالية ومبلغ 424٫76 جنيه خصمًا من الاحتياطيات الأخرى ليصبح إجمالي المبلغ المراد رفعه لرأس المال 564837000 جنيه (564837 سهم قيمة السهم 1000 جنيه) ليصبح رأس المال ۹۹۷۱۱۷5000 جنيه (۹۹۷١١٧٥ سهم قيمة السهم 1000 جنيه). تعديل المادتين ( 6، 7 ) من النظام الأساسي على النحو التالي:

بشـأن اعتمـاد قـرار مجلس الإدارة بالتسهيل الائتماني في صـورة سـحب علـى المكشوف المقـدم مـن البنك التجـاري الـدولـــــي بمبلغ (2) مليار جنيـه مصری. فـي ضـوء المذكرة المعروضـة وافقت الجمعيـة العامـة غير العادية على اعتماد قـرار مجلس إدارة الشركة المصـريـة لنقـل الكـهـربـاء بجلسته الرابعة والثمـانين لسـنة ٢٠٢٣ المنعقدة بتـاريخ 11/12/2023 بقبول التسهيل الائتمـانـي فـي صـورة سحب على المكشـوف بمبلغ 2 مليـار جنيـه مصرى لتمويل رأس المال العامل بما في ذلك النفقات التشغيلية والمتنوعـة مثـل (متطلبات الإنتاج، المشتريات المحلية، مدفوعات موردين، جمارك، ضرائب، مرتبات، إلخ)، بالشروط التالية: التسهيل: قصير الأجل متاح في صورة سحب على المكشوف في حساب جاری مـدين بالعملـة المحلية. مبلغ التسهيل: ۲ مليار جنيه مصرى لا غير. فترة السـداد: تغذية حساب السحب على المكشوف بما يعادل مبلغ التمويـل مـرة واحـدة كل 360 يوم. سعر العمولة / الفائدة: متوسط سعر الكوريدور المعلـن مـن البنـك المركــزى المصرى على الجنيه المصـرى (Mid (Corridor Rate. عمولة إدارية: 0.0125% تدفع كل 3 أشهر على أعلى رصيد مدين خلال الثلاثة أشهر. الشروط الرئيسية لاستخدام التسهيل: موافاة البنك بتعهد بتحويل جانب من مستحقات الشركة المصرية لنقل الكهرباء طرف اثنين على الأقـل مـن كبارالعملاء (بصـورة مقبولة للبنك التجارى الدولي) شهريًا إلى حساب السحب على المكشوف طرف البنك وذلك لمقابلة التزامات المقترض من المصروفات والعمولات والعوائد الخاصة بالتسهيل الممنوح في تواريخ استحقاقها مع موافاة البنك بصورة من الخطاب الموجـه إلى المقترض من اثنين على الأقـل مـن كبـار عملائه مفاده بتحويـل جـانـب مـن مستحقـات المقتـرض لديهـم لحسـاب المقتـرض فـي البنـك التجـاري الدولي. مع تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء في التوقيع نيابة عن الشركة على اتفاق التسهيل الائتماني المشار إليه.

وبشـأن اعتمـاد قـرار مجلـس الإدارة بالتسهيـل الائتمـانـي في صورة سحب على المكشـوف المقـــدم مـن البنك الكويـت الـوطنــي بمبلـغ 750 مليون جنيه مصری، في ضوء المذكرة المعروضة وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بجلسته الرابعة والثمانين لسـنة ٢٠٢٣ المنعقدة بتـاريخ 11/12/2023 بقبول التسهيل الائتماني في صورة سحب على المكشوف بمبلغ 750 مليون جنيه مصرى لتمويل المصاريف التشغيلية الخاصة بنشاط الشركة والدفع للموردين المحليين ومصاريف الصيانة وقطع الغيار والمرتبات والدفعات المقدمة للموردين ودفع مستحقات الجهات الحكومية ومستحقات شراء الوقود والغاز والزيوت والجمارك والضرائب والتأمينات وأي التزامات أخرى متماشية، مع نشاط الشركة. بالشروط التالية:

التسهيل: حد جاری مدین متاح في صورة سحب على المكشوف في حساب جاری مدين بالعملة المحلية. مبلغ التسهيل: ٧٥٠ مليون جنيه لا غير مدة التمويل: سنة وتجدد. سعر العائد: متوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزى المصرى على الجنيه المصرى.‏(Mid Corridor (Rate العائد وسداده: يحتسب العائد ويسدد شهريًا طوال مدة التمويل وعلى أساس أيام السنـة 360 يوم. عمولة إدارية: ۰٫۰۱۲٠% تدفع كل 3 أشهر على أعلى رصيد مدين خلال الثلاث أشهر. عمولة السداد المعجل: لا يوجد. عمولة التأخير: لا يوجد. الدمغة النسبية: يتحمل كل طرف حصته وفقًا للقانون. الشروط والأحكام الرئيسية تتضمن ولا تقتصر على: 1 - التوقيع على عقد التسهيل وكافة مستندات المديونية الخاصة به ممن لهم حق التوقيع والاقتراض عن الشركة. ۲ - تعهد الشركة بتقديم القوائم المالية المدققة لها خلال مدة أقصاها ١٢٠ يوم من تاريخ إقفال السنة المالية طوال سريان التسهيل. 3 - موافاة البنك بتعهد بتحويل جانب من مستحقات الشركة المصرية لنقل الكهرباء طرف اثنين على الأقل من كبار العملاء (بصورة مقبولة لبنك الكويت الوطنى – مصر) شهريًا. علـى حسـاب السحب على المكشـوف طـرف البنـك وذلك لمقابلـة التزامـات المقتـرض مـن المصروفات والعمولات والعوائد الخاصة بالتسهيل الممنوح في تواريخ استحقاقها مع موافاة البنك بصورة من الخطاب الموجه إلى المقترض من اثنين من كبار عملائه مفاده بتحويل جانب من مستحقات المقترض لديهم لحساب المقترض في بنك الكويت الوطني – مصر. مع تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء في التوقيع نيابة عن الشركة على اتفاق التسهيل الائتماني المشار إليه. جامعا الأصوات محمد عزت شلبى مصطفى حامد مصطفى أمين سر الجمعية الأستاذ/ عبد المنعم أحمد البحيرى وكيل الوزارة قائم بأعمال مدير الإدارة محاسب/ ممدوح محمد محمد إسماعيل يعتمد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دكتور/ محمد شاكر المرقبى.