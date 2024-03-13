قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الثالثة وأبرز أحداث الحلقات السابقة

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. تستمر أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن في التصاعد وجذب ملايين المشاهدين للالتفاف حول شاشات العرض التليفزيونية، وذلك لمتابعة تطورات حالة عمدة المزاريطة الكبير اوي بعد دخوله في غيبوبة حرجه قد تتسبب في موته، وبداية الصراع على كرسي العمدة.

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8

كما شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الكبير اوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، مع الظهور الاول للفنان بيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، أحداث فنية كوميدية مثيرة، وذلك بعدما تحول الكبير اوي إلى عقلة إصبع بسبب الشمامة وعودته إلى المزاريطة مقر الحكم.

تطورات أحداث مسلسل الكبير اوي 8

كذلك، وفى أعقاب وصول الكبير اوي إلى القرية خلال أحداث الحلقة 2 من مسلسل الكبير اوي 8، أوضح مساعد الشماتة ويدعى شاكر، أن أهالى قرية المزاريطة لا يستطيعون رؤية عمدتهم الكبير اوي بسبب مفعول السحر، لتبدأ رحلة الكبير في البحث عن جميع الشمامين وقيامه بالقبض على " طبازة" بسبب عدم النظافة والاستحمام.

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8

فى السياق، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بث مسلسل الكبير اوي 8 عبر منصة وتش ات وعدد من القنوات الفضائية المصرية لإتاحة الفرصة أمام ملايين المشاهدين لمتابعة أحداث الحلقة 3 من مسلسل الكبير اوي.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 3

مسلسل الكبير اوي 8

كما يتم إتاحة الفرصة أمام الملايين لمتابعة مسلسل الكبير اوي 8، وذلك عبر شاشة on دراما يوميًا في تمام الساعة 6،5 مساءا وقت تناول افطار رمضان، باعتباره الوقت المثالى لتجمع أفراد الأسرة والتمتع بمتابعة مغامرات الكبير اوى والعترة وجونى ودكتور ربيع في إطار كوميدي محبب للملايين.

تفاصيل احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

فى النهاية، بدأت أحداث مسلسل الكبير اوي 8 لشهر رمضان 2024، بصورة كوميدية تمثلت في إطلاق مربوخة خرافة جديدة، وسط تعرض عمدة المزاريطة الكبير اوي إلى ضغوط شديدة بعد تحوله إلى عقلة إصبع وعدم القدرة على حكم القرية بعد الدخول في غيبوبة حرجه.

شهدت بوابة مسلسل الكبير اوي 8 خلال الحلقتين الاولى والثانية، إصرار مربوحة على الاحتفال بعيد شم النسيم وإحضار الفسيخ لتناوله.