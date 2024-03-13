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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3.. إيمان السيد تحاول إقناع خالد النبوى بالزواج منها

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3

انطلق منذ قليل، مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3 بطولة الفنان خالد النبوي، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة اروما للإنتاج الفني، المذاع على قناة dmc drama.

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أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3

بدأت أحداث مسلسل "امبراطورية ميم" الحلقة 3.. بمحاولة إصلاح سيارة مختار أبوالمجد، بعد الحادث الذي تسبب فيه ابنه مروان "نور النبوي".

وحاولت الفنانة إيمان السيد إثارة إعجاب مختار أبوالمجد "الفنان خالد النبوي"، ومحاولة إقناعه بالزواج منها.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.
 

قصة مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

 

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم
 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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