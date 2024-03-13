الأربعاء 13 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم 2024 وخالد النبوي يواصلان تصدر عمليات البحث في مصر

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

يواصل مسلسل إمبراطورية ميم، الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، وتنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تصدر عمليات البحث على مُحرك "جوجل"، حيث شهدت عمليات البحث عن المسلسل ارتفاعًا ملحوظًا في الساعات الـ 24 الماضية.

مسلسل إمبراطورية ميم 2024 يتصدر عمليات البحث في مصر

وجاء مسلسل إمبراطورية ميم الذي يُعرض حصريًا على قناة DMC  ضمن أعلى 4 موضوعات بحث عنها المصريون في الساعات الماضية، ليواصل نجاحه الملحوظ بعد عرض حلقتين من حلقاته الثلاثين، حيث أشاد الكثيرون بالطابع الاجتماعي في المسلسل، إلى جانب إبرازه دور الأب والأم المصريين في بناء الأسرة.

وكانت عبارة "مسلسل إمبراطورية ميم 2024" الأكثر رواجًا عن المسلسل، إلى جانب عبارات: امبراطورية ميم، مسلسل امبراطورية ميم، مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 1. كما يبحث المتابعون عن مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 2، مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3.

مسلسل إمبراطورية ميم 2024 يتصدر عمليات البحث في مصر

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم 2024

ويُعرض مسلسل إمبراطورية ميم على شاشة قناة DMC  الفضائية، حيث يجري عرضه في الساعة 10:45 مساءً، ويُعاد في الساعة 10:15 صباح اليوم التالي. 

نور النبوي ينشر فيديو من كواليس مسلسل إمبراطورية ميم.. مواعيد عرضه

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ"خالد النبوي" الحلقة 3

مواعيد إعادة عرض الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم على قناتي DMC

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ"خالد النبوي" الحلقة 3 والقنوات العارضة

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي يحتوى على جزء لايت كوميدى، ويضم المسلسل 30 حلقة، وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل مليء بالمواقف الاجتماعية والإنسانية، حول مختار أبو المجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، ومن هنا تتصاعد الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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