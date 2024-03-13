مواعيد إعادة عرض الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم على قناتي DMC

يبحث الجمهور عبر محركات البحث، عن مواعيد إعادة عرض مسلسل امبراطورية ميم، من بطولة الفنان خالد النبوي، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد إعادة عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1 على قناة DMC

يأتي موعد إعادة عرض الحلقة الثانية من مسلسل امبراطورية ميم فى تمام الساعة 10:15 صباحًا، ويتم عرض مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة DMC الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً.

مواعيد إعادة عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc drama

يتم إعادة الحلقة مرتين الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا، فيما يأتي موعد عرض مسلسل إمبراطوية ميم، على قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.