الثلاثاء 12 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. "نور النبوي" يحتفل بفوزه بانتخابات اتحاد الطلبة في مسلسل "امبراطورية ميم"

جريدة الدستور

نشر الفنان “نور النبوي”، عبر صفحته الرسمية مقطع فيديو لاحتفاله بالفوز بانتخابات اتحاد الطلبة بالجامعة، وذلك في ضوء مشاركته بدور مروان أبو المجد في مسلسل امبراطورية ميم،من بطولة خالد النبوي.

وأشاد الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بالحلقة الأولى من مسلسل “امبراطورية ميم” والتي أذيعت أمس الأول من شهر رمضان الكريم ضمن سباق المسلسلات الرمضانية برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

 

قصة مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

 

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم


تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

 و احتفى جمهور السوشيال ميديا بانطلاق الحلقة الأولى  من مسلسل "امبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي ويعرض على قنوات dmc الفضائية.

وتداول  بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صور لفيلم امبراطورية ميم، للفنانة فاتن حمامة، وأشادوا بإنتاج مسلسل على غرار الفيلم برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مقطع فيديو احتفال “مراون أبو المجد”

 

 

 

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