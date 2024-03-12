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مسلسلات رمضان 2024.. السوشيال ميديا تحتفي بمسلسل امبراطورية ميم لإحسان عبدالقدوس

جريدة الدستور

احتفى جمهور السوشيال ميديا بانطلاق الحلقة الأولى  من مسلسل "امبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي ويعرض على قنوات dmc الفضائية.

احتفال الجمهور بتقديم رواية إحسان عبد القدوس

وتداول بعض بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صور لفيلم امبراطورية ميم، للفنانة فاتن حمامة، وأشادوا بإنتاج مسلسل على غرار الفيلم برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاءت أبرز التعليقات على عرض مسلسل امبراطورية ميم:"بعد 52 سنة من فيلم “امبراطورية ميم” خالد النبوي يقدم مسلسل "امبراطورية ميم"، النهاردة اتعرضت الحلقة الأولى، المسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير "احسان عبدالقدوس".

وأشاد الجمهور بتقديم تفاصيل الرواية الأصلية وليست كما عرضها الفيلم وذلك لأن البطل الرئيسي بالرواية كان رجلًا توفت زوجته ويعاني في تربية أبنائه مثل ما قدم المسلسل التفاصيل وفقًا للرواية.

وتوقع الجمهور في تدويناته أن المسلسل سيكون مميز في تقديمه للقضايا الاجتماعية المفيدة للمجتمع المصري، مشيدًا بأهمية هذه الأعمال الدرامية التي تجسد الروايات، وتنمى الوعي بالمجتمع.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 1

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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