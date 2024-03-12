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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. هل يوافق مختار أبو المجد على سفر هاجر السراج في "امبراطورية ميم"

جريدة الدستور

تنطلق اليوم الحلقة الثانية من مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي على قنوات DMC التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

هل يوافق "مختار أبو المجد" على سفر هاجر السراج في "امبراطورية ميم"

أبرز أحداث مسلسل “امبراطورية ميم”

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل “امبراطورية ميم” العديد من الأحداث التي تبرز علاقة “مختار أبو المجد” الذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي، وعلاقاته بأبنائه الستة، ومن أبرز هذه الأحداث خلافه مع ابنته “منى” التي تقوم بدورها الفنانة “هاجر السراج” وطلبها للسفر للخارج للمشاركة في منحة دراسية تابعة لكلية الحقوق التي تعمل بها كمعيدة وعدم موافقته على هذا الطلب بالحلقة الأولى من المسلسل.

 ويتسائل الجمهور حول أحداث الحلقة الثانية من مسلسل امبراطورية ميم، وموقف “مختار أبو المجد” من سفر ابنته للخارج للدراسة، وهل تشهد حلقة اليوم الثانية، تغير في رأي خالد النبوي تجاه موقفه مع ابنته.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم على فضائية DMC

ويبحث الكثيرون موعد عرض، حيث يُعرض المسلسل على فضائية DMC الساعة 10:45 مساءً، ويتم عرض الحلقة مرة أخرى في الإعادة في الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

موعد عرض مسلسل امبراطورية ميم على قناة “DMC drama”

يجري عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC drama في تمام الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، ثم يجري إعادة عرضه مرة أخرى في الساعة 3:30 صباحًا، ومرة ثالثة في الساعة 12:00 ظهرًا.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـخالد النبوي الحلقة 2

أبطال مسلسل امبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك في بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة. 

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