الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـخالد النبوي الحلقة 2

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، يبحث الكثيرون عن موعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل الذي تُنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن باقة متنوعة من المسلسلات التي يتوقع خبراء أن تُحقق نجاحًا كبيرًا داخل مصر وخارجها.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 2

وتعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC في الساعة 10:45 مساء الثلاثاء، كما يتم عرض الحلقة مرة أخرى في الإعادة الساعة 10:15 صباحًا، بينما يجري عرض مسلسل إمبراطورية ميم على فضائية DMC drama في تمام الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، وإعادة عرضه مرة أخرى في الساعة 3:30 صباح اليوم التالي، ويُعاد مجددًا في الساعة 12:00 ظهرًا.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم أحداثًا اجتماعية في إطار أسرة مختار أبو المجد، الذي يُواجه الكثير من المشاكل بسبب أولاده الستة، حيث يُلقي المسلسل الضوء على دور الأب في تربية الأبناء، كما يوضح أهمية دور الأم التي فقدتها هذه الأسرة، فباتت المعاناة كبيرة على كاهل الأب الذي يُحاول القيام بكل الأدوار من أجل أبناؤه.

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مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الثانية

وتعرض الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم على فضائية DMC  في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء اليوم، بينما تكون الإعادة في الساعة العاشرة و15 دقيقة صباح الغد، كما يتم عرضها على قناة DMC drama  في الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، ويُعاد في الثالثة والنصف فجرًا، والثانية عشر ظهر اليوم التالي.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

ويدور المسلسل في إطار اجتماعي خفيف، للأب مختار أبو المجد (الذي يقوم ببطولته خالد النبوي) وأبناؤه الستة بعد فقدان الأم، وكفاح الأب من أجلهم، والمتاعب التي يواجهها.

ابطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة النجم خالد النبوي، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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