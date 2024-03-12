يبحث الجمهور على محركات البحث “جوجل”على قنوات عرض الحلقة الثانية من مسلسل “امبراطورية ميم” من بطولة الفنان خالد النبوي،برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويدخل ضمن منافسة سباق مسلسلات رمضان 2024م.

مسلسلات رمضان 2024..قنوات عرض الحلقة الثانية من مسلسل "امبراطورية ميم"

انطلقت أمس الحلقة الأولى من مسلسل “امبراطورية ميم” للفنان خالد النبوي، وجاءت أبرز الأحداث عن توضيح قصة المسلسل، حيث يقوم النبوي بدور مختار أبو المجد، المسئول عن تربية 6 أبناء بعد وفاة زوجته سولاف فوخراجي، وتوضح الحلقة تفاصيل علاقته مع أبنائه الستة المختلفين في المراحل العمرية.

قنوات عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

وكان قد احتفى جمهور السوشيال ميديا بمسلسل “امبراطورية ميم” عقب عرض الحلقة الأولى لأنه يجسد رواية الكاتب الراحل احسان عبد القدوس التي تحمل نفس الاسم والفتاصيل ايضًا