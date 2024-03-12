مسلسل إمبراطورية ميم.. مواعيد إعادة عرض الحلقة 2 والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من متابعي مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، عن مواعيد إعادة عرض الحلقة 2 والقنوات الناقلة، خاصة بعد تصدر إمبراطورية ميم التريند، عبر مواقع البحث الإلكتروني، وتصاعد الأحداث بشكلا كبيرا مع انطلاق الحلقات الأولى.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، على قناة dmc فى تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً، وتعاد فى صباح اليوم التالي وتحديدا الساعة العاشرة والنصف صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما، فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

تردد قناة dmc على النايل سات

-القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

- الاستقطاب: رأسي.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، فى إطار اجتماعي تشويقي إنساني، ويضم 30 حلقة حول مختار أبوالمجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية باعتبار أن الفن مرآة المجتمع، وهو النهج التي تقدمه شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، بمشاركة مجموعة من الفنانين والفنانات منهم محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عزالعرب، حلا شيحة، نور النبوي، هاجر السراج، العام صفي الدين، مايان السيد، إيمان السيد، الطفلة منى أحمد زاهر، الطفل آدم وهدان، الطفل ريمون توفيق، والعمل رؤية درامية السيناريست والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، إنتاج شركة أروما ستوديوز لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.