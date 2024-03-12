خلاف بين النبوي وابنه في مسلسل امبراطورية ميم الحلقة الثانية

بدأ منذ قليل عرض الحلقة الثانية من مسلسل امبراطورية ميم على منصة watch it الأصلية، وقناة dmc drama، من بطولة الفنان خالد النبوي وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل أحداث الحلقة الثانية من مسلسل امبراطورية ميم

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل امبراطورية ميم أحداث متصاعدة بين مختار أبو المجد والذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي، حيث وقعت مشادة وخلاف بينه وبين ابنه “نور النبوي” والذي يؤدي دور “مروان مختار أبو المجد” خلال المسلسل،لتسببه بأعطال في سيارة والده بعد حدوث تصدام بها.

وحاولت جدة أبناء مختار أبو المجد والي تقوم بدورها الفنانة “ليل عز العرب”، الصلح بين الأب وابنه، وتتوالي الاحداث بين مختار أبو المجد وأبنائه الست خلال الحلقة الثانية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم



تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.