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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم

جريدة الدستور

انطلقت منذ قليل  الحلقة الثانية من مسلسل “امبراطورية ميم” على قناة dmc drama من بطولة الفنان “خالد النبوي”، والذي ينافش بقوة داخل سباق الأعمال الدارمية لمسلسلات رمضان 2024.

تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2

 بدأت الحلقة الثانية من مسلسل امبراطورية ميم، بمشهد صورة جماعية  تجمع بين مختار أبو المجد الذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي،مع أبنائه الست وعائلته، في عيد ميلاد شقيقته التي تقوم بدورها الفنانة “نشوى مصطفى”.

وخلال أحداث الحلقة قام  إحدى سيدات الأعمال بزيارة مختار أبو المجد،و التي تريد شراء منزل التي يعيش به مع أبنائه بمبلغ مالي كبير الإ أنه رفض هذا العرض المالي.

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 وتتوالي الأحداث بالحلقة الثانية ومغامرات مختار أبو المجد مع أبنائه الستة،خلال أحداث الحلقة،وذكرياته مع ذكرياته زوجته التي توفت وتركت له رعاية أبنائه.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

واحتفى جمهور السوشيال ميديا بانطلاق الحلقة الأولى من مسلسل "امبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي ويعرض على قنوات dmc الفضائية.

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