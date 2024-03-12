إمبراطورية ميم الحلقة 2| نور النبوي يدخل في خلاف مع والده بسبب حادث سيارة

نجح النجم خالد النبوي فى لفت أنظار الجمهور، من خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الذي ينافس به ضمن سباق دراما رمضان 2024، ويعرض حصريا على مجموعة قنوات dmc ومنصة WATCH IT الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2

وتصاعدت الأحداث خلال الحلقة 2 من مسلسل إمبراطورية ميم ، خاصة بعد ظهور سيدة أعمال من إحدى شركات المقاولات الكبرى، وتطلب من مختار أبو المجد “خالد النبوي” بيع منزله بالمعادي، من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائه مما أثار استيائه ورفضه للعرض الذي قدمته له، ومن ثم عرضت عليه سيدة الأعمال أن يفكر مرة أخرى مقابل مبلغ مادي أكبر.

الحلقة 2 من مسلسل إمبراطورية ميم ، واجه مختار أبو المجد نجله مروان “نور النبوي”، الذي تعرض لحادث سيارة تسبب في تهشيم جزء من سيارته، الأمر الذي أثار استياء والده، ودخل الثنائي فى مشاداه كلامية حادة، جعلت “مروان” يشتكى لعمته مديحة - نشوى مصطفى، التى حاولت جاهدة أن تحتوى الموقف بعدما اتهم مروان والده بأنه يحب السيارة أكثر منه.

موعد عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 3

وتعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم يوميا على dmc فى تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً، وتعاد فى صباح اليوم التالي وتحديدا الساعة العاشرة والنصف صباحا.

فيما تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc دراما، فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

وتذاع حلقات مسلسل إمبراطوية ميم لـ خالد النبوي، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على منصة واتش ات الرقمية.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمه عام 1972 كعمل سينمائي وحقق نجاحا كبيرا، فيما تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، فى إطار إجتماعي تشويقي، ويضم 30 حلقة، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام خالد النبوي، منهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والطفل ريمون توفيق، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.

