مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي يتصدر تريند جوجل ومنصة X وفيس بوك

تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي تريند منصة X وموقع البحث العالمي جوجل، بالإضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الذي شهد بحثا مكثفا عن أحداث الإمبراطورية وخالد النبوي.

الحلقة 1 مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي يتصدر التريند

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، الكثير من التفاصيل والمواقف الشيقة، والأحداث التى لاقت استحسان الجمهور، خاصة أن العمل ينتمي إلى الطابع الاجتماعي مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 2

وينتظر الجمهور عرض أحداث الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطوية ميم، التي تعرض مساء اليوم الثلاثاء حصريا على شبكة قنوات dmc ومنصة WATCH IT الرقمية، خاصة بعد تصاعد الأحداث في الحلقة الأولى والمواجهة بين مختار أبو المجد - خالد النبوي، ومنى عبد العزيز - حلا شيحة التي حدثت بينهم داخل المدرسة بسبب تصرفات أبناء مختار أبو المجد.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1

وشهدت الحلقة أيضا العديد من التفاصيل التى تناقش القضايا الاجتماعية أبرزها كيفية التعامل بين الآباء والابناء في مختلف أعمارهم، بعد رحيل الأم، وكيفية تكوين أسرة مترابطة، فى مقابل المناقشة مع كلا من الأبناء خاصة أن كلا منهم يبحث عن ذاته ولديه متطلعات تتماشى مع سنه، إذ يرصد مسلسل إمبراطورية ميم العديد من المواقف الإنسانية التي تحدث داخل الأسرة المصرية.

خالد النبوي يتصدر التريند

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 2

تعرض الحلقة 2 من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، اليوم على قناة dmc فى تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً، وتعاد فى صباح اليوم التالي وتحديدا الساعة العاشرة والنصف صباحا.

فيما تعرض الحلقة 2 على قناة DMC دراما، غدا الأربعاء فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، فى إطار اجتماعي، ويضم 30 حلقة حول مختار أبوالمجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة بشكل مبسط للجمهور، مع وجود خط لايت كوميدي خلال الحلقات يحمل رسائل اجتماعية مباشرة، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، مايان السيد، هاجر السراج، نورهان منصور، عمر زهران، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، أحمد السلكاوي، أحمد طلعت، يارا عزمي، محمود فايز، أحمد عنان، عمر حسن، وهو رؤية درامية للمؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما ستوديوز، ومن إخراج محمد سلامة.