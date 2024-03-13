نور النبوي ينشر فيديو من كواليس مسلسل إمبراطورية ميم.. مواعيد عرضه

نشر الفنان نور النبوي، الذي يؤدي دور مروان أبو المجد في مسلسل إمبراطورية ميم، مقطع فيديو يجمعه بإخوته في المسلسل، ضمن كواليس تصوير العمل الدرامي الاجتماعي الذي تُنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقوم ببطولته النجم خالد النبوي، وكوكبة من ألمع النجوم.

كواليس مسلسل إمبراطورية ميم

وظهر نور النبوي (مروان) في حالة انسجام مع إخواته أثناء تواجدهم في غرفة الاستراحة أثناء تصوير المسلسل، وتبادلوا الضحكات معًا، فيما يُشبه روح الفكاهة والمحبة التي تظهر بينهم في أحداث مسلسل إمبراطورية ميم.

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ويُعرض المسلسل على قناة DMC في الساعة 10:45 دقيقة مساءً، ثم يُعاد عرضه الساعة 10:15 صباح اليوم التالي، كما يُعاد في اليوم التالي على قناة DMC Drama في الساعة السادسة مساءً.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي يحتوى على جزء لايت كوميدى، ويضم المسلسل 30 حلقة، وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل مليء بالمواقف الاجتماعية والإنسانية، حول مختار أبو المجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، ومن هنا تتصاعد الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.

والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.