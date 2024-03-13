مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ"خالد النبوي" الحلقة 3

ينتظر مُتابعي مسلسل إمبراطورية ميم الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، وتنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ ما ستحمله الحلقة الجديدة من أحداث، ومحاولات استمالة مختار أبو المجد من أجل بيع منزله الذي يحمل بداخله ذكريات عزيزة على قلبه، وهل سيرضخ للإغراءات المالية التي تُقدمها الشركة التي تُحاول الاستحواذ عليه، أم سيتمسك بقراره.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 3

وتُعرض الحلقة الثالثة من مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي، في الساعة السادسة و5 دقائق (وقت الإفطار) عبر منصة WATCH IT، بينما يجري عرضه على قناة DMC الساعة 10 و45 دقيقة مساءً، بينما تجري إعادتها في الساعة العاشرة و15 دقيقة صباح اليوم التالي.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2

ودارت أحداث الحلقة الأولى في إطارها الاجتماعي وسط أحداث تتزايد في إثارتها، فالشركة التي تُحاول الاستحواذ على المربع السكني الذي يوجد فيه منزل البطل مختار أبو المجد، تعرض عليه مبلغ ضخم من أجل شراء المنزل، لكنه يرفض، ثم تُعاود العرض مُجددًا بمبلغ أكبر، فيرفض بكل قوة، رغم الضائقة المالية التي يعيشها، والديون المتراكمة عليه.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الثالثة

ويُعرض المسلسل على قناة DMC في الساعة 10:45 دقيقة مساءً، ثم يُعاد عرضه الساعة 10:15 صباح اليوم التالي، كما يُعاد في اليوم التالي على قناة DMC Drama في الساعة السادسة مساءً.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي يحتوى على جزء لايت كوميدى، ويضم المسلسل 30 حلقة، وهو مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل مليء بالمواقف الاجتماعية والإنسانية، حول مختار أبو المجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، ومن هنا تتصاعد الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.