الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

اعرف ملامح شخصيتها.. الجمهور يشيد بأداء هاجر السرّاج في إمبراطورية ميم

هاجر السراج في مسلسل
هاجر السراج في مسلسل إمبراطورية ميم

أشاد متابعى أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بشخصية منى التى تجسدها الفنانة الصاعدة هاجر السرّاج، التى تظهر خلال الأحداث بدور منى المعيدة في كلية الحقوق وابنة مختار أبو المجد - خالد النبوي، الذي يطلق عليها لقب "الأفوكاتو"، لتجسد بذلك شخصية المحامية للمرة الثانية ولكن بشكل مختلف تماما.

مسلسل إمبراطورية ميم.. الجمهور يشيد بشخصية هاجر السراج 

ظهرت هاجر خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بشخصية منى الابنة البكر لخالد النبوى، التي تتمتع بشخصية جادة وحازمة وطموحة، تصب كل اهتمامها بالعلم والدراسة وتحقيق الإنجاز والتطور الوظيفي الأكاديمي، وهو ما يختلف عن شخصية رام الله في مسلسل حالة خاصة، حيث كانت أقرب لأن تكون شخصية مترددة تجاه اتخاذ قرار يتعلق بعلاقتها العاطفية بسبب رومانيستها الزائدة وضعف شخصيتها أمام الجنس الآخر.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2 

ومن خلال إمبراطوربة ميم، تعود هاجر مرة أخرى إلى عالم المحاماة بعد مسلسل حالة خاصة، ولكن هذه المرة من خلال تجسيدها لدور معيدة في كلية الحقوق تطمح إلى التحاقها بالبعثة لاستكمال داراستها العليا بالخارج ولكن والدها مختار - خالد النبوي، يحتفظ بالطباع الشرقية يرفض ويريد تأجيل الأمر إلى بعد زواجها، ومن هنا تتصاعد الأحداث خلال وتجادله وتقول "وافرض مش عايزة اتجوز"، فيرد عليها "يبقى تقعدى هنا بشروطي"، فهل ستنج في النهاية في الوصول لمسعاها؟.

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أحداث إمبراطورية ميم

مسلسل امبراطورية ميم مأخوذ عن رائعة الأديب الراحل إحسان عبد القدوس، والذى يختلف عن أول عمل أُخد عن الرواية وهو فيلم "إمبراطورية ميم"، بطولة فاتن حمامة، والذي عرض في السبعينيات وتمت معالجة المسلسل دراميًا ليناسب روح العصر، فهو رؤية درامية للمؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شيق حول أسرة كبيرة، تتكون أفرادها من أب لستة أبناء، يتحمل مسؤوليتهم بعد وفاة زوجته، ويواجه صراعات في التعامل معهم إلى أن يقابل امرأة يقع في حبها، وتضعه أمام قرار مصيري.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم مع النجم الكبير خالد النبوى، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حلا شيحة، ونور النبوي، ونشوى مصطفى، والهام صفي الدين، ليلى عز العرب، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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