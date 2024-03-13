مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ"خالد النبوي" الحلقة 3 والقنوات العارضة

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي الحلقة 3، يتصدر محور اهتمام الجماهير حاليا بسبب نجاحه وذلك بعد عرض حلقتين من أصل ثلاثون، ويبحث الجمهور بشكل مكثف عن موعد عرض الحلقة 3 خاصة بعد تطور الأحداث بشكل كبير، مما جعله يتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 3

ويرصد الدستور خلال السطور التالية مواعيد عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، حيث تذاع يوميا على قناة dmc الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

فيما تعرض أحداث حلقات مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، على قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2

ومن المقرر أن تشهد الحلقة 3 من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، تصاعد وتطورات كثيرة خاصة بعد المواجهة الحادة التى حدثت بين مختار أبو المجد - خالد النبوي ونجله مروان - نور النبوي، الذي يرفض قرارات والده دوما ويحاول الاستقلال بذاته، ومن ثم تحاول مديحة - نشوى مصطفى شقيقة مختار فى الأحداث تهدئه المواقف بين الثنائي.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الثالثة

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم حصريا على شبكة قنوات دي أم سي، ومنصة واتش ات الرقمية، ويعد إمبراطورية ميم من أضخم الأعمال الدرامية إنتاجيا الموجودة فى موسم مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وتدور أحداث إمبراطورية ميم فى إطار اجتماعى تشويقى مليء بالمواقف الأسرية والإنسانية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، والموسيقى التصويرية للموسيقار الكبير خالد حماد، ومن إنتاج شركة "أروما ستوديوز" لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.