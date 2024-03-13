مسلسل إمبراطورية ميم.. نور النبوي يحتفل بنجاح الحلقات الأولى

تنطلق اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل امبراطورية ميم، من بطولة الفنان خالد النبوي، ونخبة كبيرة من نجوم الفن، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

نور النبوي يحتفل بنجاح حلقات مسلسل امبراطورية ميم الأولى

نشر الفنان نور النبوي، والذي يقوم بدور مروان أبو المجد في مسلسل امبراطورية ميم،مقطع فيديو يجمعه مع أشقائه بالمسلسل من الأطفال، ومن بينهم منى أحمد زاهر، ويحتفلوا خلال مقطع الفيديو، بنجاح الحلقات الأولى من المسلسل.

وقام نور النبوي خلال مقطع الفيديو، بالمزاح مع أشقائه، ومعرفة رد فعلهم بتجربة المشاركة في المسلسل.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض حلقات مسلسل امبراطورية ميم على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.