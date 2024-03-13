الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الثالثة وملخص أحداث الحلقات السابقة

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

 تنطلق اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل “إمبراطورية ميم”، للفنان خالد النبوي، ونخبة من الفنانين، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات عرض مسلسل امبراطورية ميم 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل امبراطورية ميم، بمشهد صورة جماعية تجمع بين مختار أبو المجد الذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي، مع أبنائه الست وعائلته، في عيد ميلاد شقيقته التي تقوم بدورها الفنانة “نشوى مصطفى”.

وخلال أحداث الحلقة قامت إحدى سيدات الأعمال بزيارة مختار أبو المجد، والتي تريد شراء منزل التي يعيش به مع أبنائه بمبلغ مالي كبير الإ أنه رفض هذا العرض المالي.

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

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