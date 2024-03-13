مسلسلات رمضان 2024.. عمرو الفقي يشكر صنَّاع "الحشاشين" و"جودر"

وجَّه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لصنَّاع مسلسليِّ "الحشاشين" و"جودر"، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال الدرامية تليق بالفن المصري.

وكتب "الفقي"، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "سعيد بهذه الإنتاجات الضخمة الراقية والتي كنّا نفتقدها خلال العقود الماضية.. شكرًا لكل القائمين على هذه الأعمال، قدمتم أعمالًا تليق بالفن المصري والقائمين عليها، دراما المتحدة".

مسلسل الحشاشين

يُعرَض مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبدالعزيز، طوال شهر رمضان على شاشة قناة dmc وdmc drama حصريًا بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

ويضم مسلسل "الحشاشين" عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم: كريم عبدالعزيز، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب، ضيف شرف في أحداث المسلسل.

مسلسل جودر

يُعرَض مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"، في النصف الثاني من شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON حصريًا.

وطرحت منصة "watch it" بوسترات منفردة لأبطال العمل واتسمت بالإبهار البصري، وذلك في إطار الحملة الترويجية للمسلسل، الذي يُعد الأضخم إنتاجيًا ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويشارك في بطولة المسلسل: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوي، مجدى بدر و تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.