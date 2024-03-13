الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل صيد العقارب الحلقة 3|نجل سيمون يكتشف خيانتها لزوجها

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

تبدأ أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 3.. بظهور الفنان محمود عبد المغني “علي”، يجلس في مكتبه الخاص، ويتواصل مع أحد الأشخاص عبر تطبيق الـ"واتساب" ويطلب مقابلته، قائلًا: “لازم نتقابل ضروري”.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 

في مشهد آخر، تظهر سيمون “سماسم”، وهي ترد على رسالة هاتفية، تكشف عن خيانتها لزوجها إسماعيل الغول، فتكتب: “حبيبي مش هعرف أكلمك عشان إسماعيل جوزي وصل، بكرة لما ينزل هكلمك”.

ويظهر من خلفها نجلها أحمد ماجد، معلنًا اكتشافه خيانتها لوالده.

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 موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 4

وتعرض الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق، حصريًا من خلال شاشات تلفزيون قناة CBC، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، كما أنه يمكن مشاهدة الحلقة معادة في تمام الساعة الـ 2:15 صباحًا، والساعة 2:15 مساءً.

مواعيد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC دراما، بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك تعرض في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً.


مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة

يتم عرض الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، عبر المنصة الرقمية Watch it، وحصريًا عبر قناة cbc، وcbc دراما.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حوّل صيد العقارب من عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق، وهي تحاول الثأر لشقيقها الذي قتل على يد عائلة زوجها الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، لتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل صيد العقارب

 غادة عبدالرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن

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