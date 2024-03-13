الأربعاء 13 مارس 2024
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فن

الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب|غادة عبدالرازق تمتلك أغلى السموم في العالم

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

تمكنت الدكتورة عايدة (غادة عبدالرازق) من اصطياد أغلى عقرب في العالم، وبسبب ندرته ظلت قرابة 3 سنوات تبحث عنه ضمن أحداث مسلسل “صيد العقارب”، وهو الأمر الذي جعلها تملك أندر وأغلى أنواع السموم في العالم بسبب عقرب Androctonus bicolor.

العقرب الأسود

من خلال أحداث “صيد العقارب” لقبت د.عايدة التي تلعب شخصيتها غادة عبد الرازق، العقرب الأسود باسم العروسة، وهذا ما أظهرته الحلقة الثانية مساء أمس، عندما تماثلت للشفاء وطلبت من مساعدها إحضار العروسة من أجل استمرارها في عملية استخلاص السموم منها.

غادة عبدالرازق تمتلك أغلى السموم في العالم 

وتمتلك غادة عبد الرازق أغلى أنواع السموم في العالم وذلك من خلال العقرب الأسود الذي تستخلص منه السم على مدار الحلقات المقبلة، والذي يمكن تسميته أيضًا باسم “مطارد الموت” ويصل سعر الجالون الواحد من سم العقرب الأسود إلى ما يزيد عن 39 مليون دولار، ما يؤكد أن القطرة الواحدة منه يصل سعرها في بعض الأحيان إلى 130 دولار.

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مواعيد مسلسل صيد العقارب

تعرض الحلقة الثالثة من صيد العقارب حصريًا عبر قناة cbc، ومن خلال قناة CBC دراما، بعد عرض الحلقة بساعتين، في الساعة الـ9:30 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسلات رمضان2024..  أبطال مسلسل صيد العقارب

تلعب الفنانة غادة عبدالرازق بطولة مسلسل صيد العقارب بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

-محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن

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