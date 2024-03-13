مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 3|نفادى يطلب من الكبير الزواج من أمينة خليل

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي 8 ببحث الكبير عن شخص يساعده، حيث طلب منه شاكر مساعد الشمامة يحقق له طلباته مع تحذير للكبير من حكاية ما حدث له مع الشمامة لأى شخص آخر، ويحاول الكبير تلبية طلبات مربوحة أو ولديه العترة وجوني ولكنهم يشكون فيه.

وينصرفون عنه فيخرج الكبير إلى قرية المزاريطة للبحث عن شخص يساعده ويرفض أحد أهالي القرية مساعدة الكبير له، مستغربًا من طريقة الكبير ويبحث عن كاميرا برنامج الصدمة.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3

كما شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 ظهور نفادي الذي يضطر الكبير إلى تلبية طلباته؛ لأنه الشخص الوحيد الذي سيوافق على ذلك فيطلب نفادي من الكبير أن يساعده في الزواج من أمينة خليل، فيقوم الكبير بالنداء على شاكر لتسجيل طلب المساعدة لنفادي.

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 4

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 4 عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it.

يعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

مسلسلات رمضان 2024

أبطال الكبير أوي الجزء 8

يشهد مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 3، مشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضًا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني وصفاء الطوخي ومن إخراج أحمد الجندي.

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