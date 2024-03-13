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فن

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 2024 في رمضان الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي

مع بداية شهر رمضان المبارك، يشغل بال المشاهدون ومتابعي الدراما الكوميديا معرفة مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 2024 في رمضان الجزء الثامن، من بطولة الفنان أحمد مكي، ومن المقرر عرضه طيلة شهر الصوم.

‏مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 2024 في رمضان

وتنشر "الدستور" مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 2024 في رمضان وكواليس الحلقة الثالثة، وأبطال المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وكانت الصفحة الرسمية بقناة ON أعلنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، عن كافة مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي في الجزء الثامن، ومن ضمن ماراثون مسلسلات رمضان لعام 2024، ومن المقرر أن سيعرض مسلسل الكبير أوي في تمام الساعة 6:05 مساء، من خلال قناة on.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8

ويكون موعد عرض مسلسل الكبير أوي في الجزء الثامن، من خلال قناة on دراما، بتمام الساعة 10:30 مساء بينما ستكون الإعادة بتمام الساعة 1:45 عقب منتصف الليل، والإعادة الثانية بتمام الساعة 7:45 صباحا، كما يتاح مشاهدة مسلسل الكبير أوي في الجزء الثامن، وتكون بدون فواصل إعلانية من خلال منصة watch it.

أحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 2

وبدأت أحداث الحلقة الثانية في مسلسل الكبير أوي 8، وكانت بتنفيذ الكبير «أحمد مكي»، وطلب الشمامة «صفاء الطوخي» ويأتى بعدد 100 شخص لم يستحموا بيوم شم النسيم وذهب للمزاريطة متخفيا ولم يشاهده أي شخص، ويكون أول ضحاياه هو طبازة «عبد الرحمن حسن» لعالم «الشمامين».

وينتقل المشهد عقب ذلك لمربوحة، عقب أن استيقظت من النوم بسبب كابوس، لـ تتفاجأ بأن يكون الكبير لا يستيقظ، فـ تقلق، وقامت باستدعاء الدكتور ربيع «بيومي فؤاد»، ويأتي الدكتور ربيع، وسيحاول معاه، ولكن يكون دون جدوى.

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ويقرر الكبير عقب ذلك أن يقوم بتنفيذ طلب «الشمامة» وبالفعل سينجح في جمع عدد 100 شخص لم يستحموا، وتنتهي جميع أحداث الحلقة بـ استيقاظ الكبير من خلال نومه العميق، وسيعود لحياته الطبيعية، وسيجد بجواره الدكتور ربيع.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن لـ أحمد مكي الحلقة 3

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي 8 على قناة On

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ومسلسل الكبير أوي 8 اجتماعي كوميدي تدور أحداثه في بلدة تحمل اسم المزاريطة، من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين.

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مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 3

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