مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل كامل العدد +1 يتصدر محركات البحث جوجل

تصدر مسلسل كامل العدد +1 محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من قبل محبي الفنانة دينا الشربيني، ومتابعي الجزء الأول من المسلسل، وخلال السطور التالية يستعرض “الدستور” تفاصيل احداث الحلقة الثالثة من المسلسل.

مسلسلات رمضان 2024

أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 3

يترقب جمهور ومحبي الفنانة دينا الشربيني تفاصيل احداث مسلسل كامل العدد الحلقة الثالثة، حيث سيتم عرض تلك الحلقة بعد ساعات قليلة على قناة On بشكل حصري ومن المقرر ان تشهد الحلقة أحداثًا كوميدية بين أبناء الفنانة دينا الشربيني (ليلى) والفنان شريف سلامه (احمد مختار).

موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 4

يتم عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 4 في نفس توقيت عرض الحلقات السابقة وهي الساعة السابعة والنصف مساءًا على قناة On بشكل حصري.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

أبطال مسلسل كامل العدد

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم دينا الشربيني، شريف سلامه، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.