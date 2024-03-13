الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2 لـ"دينا الشربيني" والقنوات الناقلة

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +1

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات الماضية عن ملخص أحداث مسلسل كامل العدد للفنانة دينا الشربيني الحلقة الثانية، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" ملخص لـحداث الحلقة الثانية بالإضافة إلى نشر موعد وقنوات عرض المسلسل.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد+1 عددا من المشاهد الكوميدية والرومانسية بين الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، حيث بدأت الحلقة الثانية بمفاجأة للدكتور أحمد مختار الذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، من قبل ملك المتدربة لديه في عيادته الخاصة، وقدمت له ساعة هدية.

وتتوالى المشاهد حتى جاء مشهد حزن الفنانة إسعاد يونس التي تجسد دور حياة والدة الدكتور أحمد مختار (شريف سلامة) بمعرفتها بالمرض الخطير الذي أصاب زوجها ومن الضروري أن يبدأ في أخذ جرعات الكيماوي، ورفضت الفنانة إسعاد يونس إخبار نجلها أحمد مختار الذي يجسده الفنانة شريف سلامة.

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مواعيد عرض مسلسل كامل العدد لـ"دينا الشربيني" الحلقة 3 والقنوات الناقلة

أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2

وحضر كل من دينا الشربيني وشريف سلامة اللذان يجسدان شخصيات ليلى وأحمد تدريب بمسلسل كامل العدد +1 ابنهما شريف في النادي الأهلي، وتم قبول الابن في اختبارات النادي مما أدى إلى شعورهم بسعادة بالغة.

واجتمع كل من إنجي وكريم بأحمد وليلى على العشاء ولكن تتفاجئ إنجي بدخول خالد الذي سبق وتحدث إلى ليلى وعرف منها مكان المطعم، وانبهر الجميع بـ مواهب كريم المتعددة ما بين الطبخ والغناء والعزف مع ضيق خالد بشدة منه، وقامت دينا الشربيني وشريف سلامة بالرقص اثناء عزف كريم.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 3

يتم عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 3 في نفس توقيت عرض الحلقتين الأولى والثانية وهي الساعة السابعة والنصف مساءًا على قناة On بشكل حصري.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الثالثة

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

ابطال مسلسل كامل العدد

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم دينا الشربيني، شريف سلامه، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

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