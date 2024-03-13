الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد لـ"دينا الشربيني" الحلقة 3 والقنوات الناقلة

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +1

ارتفع البحث عن موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 للفنانة دينا الشربيني الحلقة 3، على محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" موعد عرض المسلسل وتفاصيل أحداث الحلقة 2 خلال السطور التالية. 

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 3

عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 3 في نفس توقيت عرض الحلقتين الأولى والثانية وهي الساعة السابعة والنصف مساءًا على قناة On بشكل حصري.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 2

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد+1 عددا من الأحداث الكوميديا والرومانسية بين الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، حيث بدأت الحلقة الثانية بمفاجأة للدكتور أحمد مختار الذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، من قبل ملك المتدربة لديه في عيادته الخاصة، وقدمت له ساعة هدية.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2 | أبناء دينا الشربيني ينجحون في تهدئة أخيهم الصغير

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2.. لقطات رومانسية ورقص دينا الشربيني وشريف سلامة

ملك المتدربة تفاجئ شريف سلامة بعيد ميلاده في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2

كامل العدد +1 الحلقة الثانية.. قبول نجل دينا الشربينى فى اختبارات الأهلى

وتتوالى المشاهد حتى جاء مشهد حزن الفنانة إسعاد يونس التي تجسد دور حياة والدة الدكتور أحمد مختار (شريف سلامة) بمعرفتها بالمرض الخطير الذي أصاب زوجها ومن الضروري أن يبدأ في أخذ جرعات الكيماوي، ورفضت الفنانة إسعاد يونس إخبار نجلها أحمد مختار الذي يجسده الفنانة شريف سلامة.

وحضر كل من دينا الشربيني وشريف سلامة اللذان يجسدان شخصيات ليلى وأحمد تدريب بمسلسل كامل العدد +1 ابنهما شريف في النادي الأهلي، وتم قبول الابن في اختبارات النادي مما أدى إلى شعورهم بسعادة بالغة.

كما شهدت الحلقة الثانية من المسلسل لقطات رومانسية بين الفنانة دنيا الشربيني (ليلى) وزجها شريف سلامه (احمد)، خلال الخروج مع صديقتها إنجي.

واجتمع كل من إنجي وكريم بأحمد وليلى على العشاء ولكن تتفاجئ إنجي بدخول خالد الذي سبق وتحدث إلى ليلى وعرف منها مكان المطعم، وانبهر الجميع بـ مواهب كريم المتعددة ما بين الطبخ والغناء والعزف مع ضيق خالد بشدة منه، وقامت دينا الشربيني وشريف سلامة بالرقص اثناء عزف كريم.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2 | أبناء دينا الشربيني ينجحون في تهدئة أخيهم الصغير

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الثالثة

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل كامل العدد

أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة تدور في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

أبطال مسلسل كامل العدد

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم دينا الشربيني، شريف سلامه، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

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مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2 | أبناء دينا الشربيني ينجحون في تهدئة أخيهم الصغير

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