الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2.. لقطات رومانسية ورقص دينا الشربيني وشريف سلامة

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد +1 لقطات رومانسية بين الفنانة دنيا الشربيني (ليلى) وزجها شريف سلامه (احمد)، خلال الخروج مع صديقتها إنجي.

 

احداث مسلسل كامل العدد الحلقة 2

واجتمع كل من إنجي وكريم بأحمد وليلى على العشاء ولكن تتفاجئ إنجي بدخول خالد الذي سبق وتحدث إلى ليلى وعرف منها مكان المطعم، وانبهر الجميع بـ مواهب كريم المتعددة ما بين الطبخ والغناء والعزف مع ضيق خالد بشدة منه، وقامت دينا الشربيني وشريف سلامة بالرقص اثناء عزف كريم.
 

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

وكان البرومو التشويقي لمسلسل كامل العدد +1 قد كشف عن ظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش، في لقطة من البرومو تخليدًا لذكراه ولفتة إنسانية من صناع العمل وذلك بعدما وضعت زوجته صورتهما معا فى غرفة البنات وظهرت الزوجة بدرة وهى تنظر للصورة بحزن واشتياق وافتقاد وكيف سوف تربى توأمها داخل السياق الدرامى.

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أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان

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