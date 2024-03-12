الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملك المتدربة تفاجئ شريف سلامة بعيد ميلاده في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2

مسلسل كامل العدد+1
مسلسل كامل العدد+1

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد +١ منذ قليل على قناة on حصريًا،  بمفاجأة للدكتور احمد مختار الذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، من قبل ملك المتدربة لديه في عيادته الخاصة.

 

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد + ١

وجمعت ملك المتدربة جميع الممرضات والعاملين في عيادة الدكتور احمد مختار وقدمت له هدية (ساعة)، وعبر شريف سلامة عن سعادته البالغة بسبب الاحتفال بعيده ميلاده وأنها تذكرته.
 

مسلسلات رمضان 2024| موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل "كامل العدد +1"

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 1

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

وكان البرومو التشويقي لمسلسل كامل العدد +1 قد كشف عن ظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش، في لقطة من البرومو تخليدًا لذكراه ولفتة إنسانية من صناع العمل وذلك بعدما وضعت زوجته صورتهما معا فى غرفة البنات وظهرت الزوجة بدرة  وهى تنظر للصورة بحزن واشتياق وافتقاد وكيف سوف تربى توأمها داخل السياق الدرامى

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان

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مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 1

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