مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 1

بعد عرض مسلسل كامل العدد+1 للفنانة دينا الشربيني أمس، تصدر المسلسل محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية لمعرفة تفاصيل ما حدث خلال الحلقة الأولى، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور كافة التفاصيل.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل كامل العدد الحلقة 1

بدأت أحداث الحلقة 1 من مسلسل كامل العدد +1 بظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش بإلإضافة إلى شهدت المشاهد الأولى لأول حلقة في مسلسل كامل العدد +1 مواقف طريفة وشقاوة بين أبناء دينا الشربيني وشريف سلامه.

وتتولى مشاهد مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الأولى داخل مدرسة أبناء كل من دينا الشربيني والفنان شريف سلامة في مسلسل كامل العدد +1، وهم يلعبون، وفي مشهد آخر ظهرت دينا الشربيني وهي تحمل ابنها الصغير عمر وخائفة عليه، في محاولة للحفاظ عليه من أي مكروه.

و ظهرت الفنانة إسعاد يونس فى أول مشهد لها بمسلسل كامل العدد+ 1 وهى تتحدث عبر الهاتف مع نجلها شريف سلامة والذى يقوم بدور طبيب يدعى أحمد مختار، للتنسيق معه لعمل حفلة عيد ميلاده.



مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 2

يتم عرض الحلقة 2 من مسلسل كامل العدد+1 في نفس توقيت عرض الحلقة الأولى وهي الساعة السابعة والنصف مساءًا على قناة On بشكل حصري.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الثانية

يعرض مسلسل كامل العدد +1 لدينا الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر

ابطال مسلسل كامل العدد

المسلسل بطولة كل من دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.