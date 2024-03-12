مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني الحلقة 2

يتزايد البحث الساعات الماضية، على مسلسلات رمضان 2024، خاصة مسلسل كامل العدد حيث بدأ الناس يتسألون عبر محرك البحث جوجل، عن تفاصيل المسلسل الكوميدي، وأبطال مسلسل كامل العدد، للفنانة دينا الشربيني، وفي السطور التالية، نستعرض كل ما تريد معرفته عن المسلسل وموعد الحلقة الثانية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 2

يتشوق المشاهدين لمتابعة أحداث مسلسل كامل العدد، الحلقة 2 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة على قناة ON، وذلك في تمام الساعة 7:30 مساءً.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الثانية

يعرض مسلسل كامل العدد +1 لدينا الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان 2024

وذلك بالتزامن مع عرضه عبر شاشة التلفزيون، يُعرض مسلسل كامل العدد على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل كامل العدد الحلقة 1

تبدأ أحداث مسلسل كامل العدد + 1، باستقبال الأسرة لمولود جديد يدعى "عمر"، وهما الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة)، ولكن تربية الأبناء هذه الأيام قد تواجه الأبوين الكثير من المشكلات، فكيف سيواجه الزوجان هذه المشكلات؟ وهل ستؤثر على حياتهم الزوجية؟

قصة مسلسل كامل العدد +1

يواصل مسلسل كامل العدد أحداثه في رمضان 2024، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت في 15 حلقة فقط.

وكشف برومو مسلسل كامل العدد +1 الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن ظهور صورة الفنان الراحل مصطفى درويش، في لقطة من البرومو تخليدًا لذكراه ولفتة إنسانية من صناع العمل، وهو ما دفع الكثير من جمهور ومحبي الفنان الراحل مصطفى درويش على متابعة المسلسل.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات، في مسلسل كامل العدد +1 وهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام.

ومسلسل كامل العدد+1 من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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