عبد الغني هندي: "نور الدين" برنامج متفرد من نوعه ويساعد على بناء الأسر السليمة

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن برنامج “نور الدين” الذي يقدمه الدكتور علي جمعة، هذا العام في رمضان 2024، هو متفرد نوعه، حيث أنه يفتح المجال أمام الأطفال للسؤال عما يدور فى أذهانهم، ويجيبهم عن تلك الأسئلة الشائكة التي ربما يخشى الأباء الإجابة على تساؤلاتهم.

وأوضح هندي، أنه من خلال متابعة أسئلة الأطفال، جاء حول الصداقة بين الولد والبنت، وحدود وضوابط تلك العلاقة ومتى تكون محرمة، وهل سيدخل الجنة المسلمون فقط، والاحتفال بالكريسماس حلال أم حرام، وهو ما أثار هجومًا من جماعة الإخوان والسلفيين المتشددين وهذا بالفعل يدور في أذهاء الأبناء وكانلابد من وجود من يقتحم تلك القضايا التي تساعد على بناء الأسر السليمة.

وتابع: “هناك عدد من اللجان الإلكترونية لجماعات التطرف والإخوان شنت حملة شرسة ضد الدكتور على جمعة، وقاموا بإجتزاء مقاطع الفيديو من نصها للهجوم عليه، لمعارضة فكر التجديد الذي يدور في المجتمع”.