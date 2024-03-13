جابر طايع: "نور الدين" للشيخ على جمعة يرد على الأفكار المغلوطة

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، إن الدكتور علي جمعة، عالم جليل ولديه من العلم والمعرفة، ما يؤهله للخوض في الأمور الشائكة، مشيرا إلى أهيمة التطرق إليها في الوقت الحالي للرد على الأفكار المغلوطة التي تدور في عقول الأطفال والشباب بالعلم والحكمة والدين.

وأوضح طايع، في تصريحات لـ"الدستور" أن برنامج نور الدين مهم في الوقت الحالي؛ لأنه يتطرق لعدد من القضايا الشائكة التي تدور في حياة مختلف الفئات العمرية.

وأضاف أن الشيخ علي جمعة لديه دراية علمية وفقهية وثقافة واسعة في شتى مجالات، لافتا إلى أنه إذ لم يكن هناك نقاش في مثل هذه الأمور الشائكة مع أولادنا، فسيلجأ الأبناء إلى الاستماع إليها من جهات أخرى، لذلك فطرحها يقطع الطريق على المزايدين.