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مصر

ملخص أحداث مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 2.. أجواء الشدة المستنصرية

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 2 تدور حول خروج حسن الصباح قائد طائفة الحشاشين من بلاد فارس إلى مصر بعد تحريضه لأحد أتباعه بقتل مؤذن أصفهان، بعدما رفض الاستجابة لمطالبهم وإطاعة أوامر“الصباح”، ثم مبايعته أحمد عبد الملك العطاش الذى بايعه وحدد له أول مهمة وهى السفر إلى مصر لكى يسجل اسمه في بلاط الخليفة المستنصر الفاطمى بالقاهرة.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 2

وسلط مسلسل الحشاشين الحلقة 2 الضوء على رحلة حسن الصباح إلى مصر، والتى تزامنت مع مرور البلاد بما عرف بالشدة المستنصرية، إذ تعرض المصريون وقتها لمجاعة نتيجة انخفاض منسوب مياه النيل بشكل كبير لمدة سبع سنوات متواصلة فى نهاية عصر الخليفة الفاطمى المستنصر بالله فى مستهل النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى من تاريخ الدولة الفاطمية.

وتتابعت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية، بمحاولة حسن الصباح الوصول إلى الخليفة الفاطمى فى مصر عن طريق حيلة نفذتها زوجته دنيا زاد، بعدما اقنعت إحدى جوارى قصر الخليفة بقدرة زوجها على تفسير الأحلام والرؤى الغامضة دون أى مقابل.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 3

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين فى الساعة 9:45 مساءً بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، ويتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين إعادة فى تمام الساعة 11 مساءً، 4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الثالثة

تعد قناة dmc وdmc drama، ومنصة watch it، الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبد العزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس.

قصة مسلسل الحشاشين

يتناول مسلسل الحشاشين أحداث تاريخية تعود إلى القرن الـ11 وتحديدًا عام 1105 م، وتدور أحداثه حول رحلة صعود حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، أحد أخطر الحركات المنتمية للمذهب الشيعي، واستخدم أفكار مغلوطة لجذب أتباعه وإقناعهم أتباعه بتبرير جرائمهم.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي ـ، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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