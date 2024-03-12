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مصر

مسلسل الحشاشين.. سر حسن الصباح قرب ينكشف ومفاجأة قد تغير العالم

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية، بدأت الأحداث تتابع خلاله سريعًا بين الأصدقاء الثلاثة حسن الصباح قائد الحشاشين، وعمر الخيام عالم فلك ورياضيات وفيلسوف وشاعر فارسى، وأبو على الطوسي وزير دولة السلاجقة، الذين تنتظر مفاجأة غير متوقعة تغير مجرى الأحداث تمامًا.

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وتدور أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية حول بداية انكشاف حقيقة حسن الصباح الذى يجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز، ويصبح أصدقاؤه على بعد خطوات قليلة من معرفة السر المخفى فى باطن حسن الصباح طوال السنوات الماضية.

قطع “الصباح” جلسة الأصدقاء الثلاثة، بقوله “حيرتك هى سرك يا عمر، ليباغته الوزير أبو على الطوسي متسائلًا: وانت سرك إيه يا حسن”، قبل أن يصل قائد الحرس مسرعًا إلى مقر اجتماع الأصدقاء طالبًا مقابلة وزير دولة السلاجقة لتبدأ الأسرار فى الانكشاف.

أخطر قائد الحرس الوزير بنبأ مقتل مؤذن أصفهان وهروب قاتله، مرجحًا انتماءه لحركة الباطنية التى يتزعمها حسن الصباح، ويعقب عمر الخيام: مين يقتل مؤذن عجوز إلا إذا كان شيطان،  ليقاطعه "الصباح": هو يعنى عشان مؤذن عجوز يبقي ملاك يا عمر.. الله أعلم بحقيقته"، وينتهى المشهد بحديث الوزير بقوله: حقيقة كل واحد فى سيرته، لكن اللى حقيقتهم سر خفى هما الباطنيين.

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تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبد العزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين 

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى فى الساعة التاسعة والربع بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، إلا أن مواعيد المسلسلات قد تتأخر قليلًا عن الجدول الزمنى المحدد بسبب الإعلانات، ويتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى إعادة فى تمام الساعة 4:15 مساءًا، و1:45 صباحًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي ـ، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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