مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. كيف جاءت علاقة حسن الصبّاح بالمستنصر بالله؟

الشدة المستنصرية أطلقت على المجاعة التي حدثت بمصر نتيجة غياب مياه النيل بمصر لسبع سنين متواصلة عرفت بالعجاف نهاية عصر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله في بدايات النصف الثاني من القرن الخامس الهجري من تاريخ الدولة الفاطمية في مصر 1036ـ 1094، وذكر ابن إياس أن الناس أكلت الميتة وأخذوا في أكل الأحياء وصنعت الخطاطيف والكلاليب؛ لاصطياد المارة بالشوارع من فوق الأسطح وتراجع سكان مصر لأقل معدل في تاريخها.

الشدة المستنصرية ومجاعة المصريين

أشار زكي محمد حسن صاحب كتاب "الكنوز الفاطمية" بدء المجاعة وانتشار الوباء، وتعاقبت الوزارات في الحكم؛ دون أن يكون لها من النفوذ ما تكبح به الجند من الترك والبربر والسودان، فقاموا بكثير من أعمال السلب والنهب والعنف والشدة، وكانت أم الخليفة تتخذ الجنود السودانية عونًا لها، وأداةً لفرض إرادتها، وكان الجنود الأتراك يأخذون عليها هذا.

ولفت الى أن الجنود الاتراك برئاسة زعيمهم ناصر الدولة تمكنوا من طرد غرمائهم من السودانيين للصعيد، بعد أن هزموهم سنة ( ٤٥٤ هـ / ١٠٦٢م في واقعة كوم الريش، فعاثوا فيه فسادًا وخلا الجو للترك، فقاموا بشيء كثير من أعمال العنف والشدة، ونهبوا قصور الخليفة والمخلصين له، وأخذوا ما كان فيها من تحف فنية، وأحجار كريمة، وبددوا ما كانت تفخر به من مخطوطات ثمينة.

وروى المؤرخون حوادث قاسية، فلقد تصحرت الأرض وهلك الحرث والنسل وخطف الخبز من على رؤس الخبازين وأكل الناس القطط والكلاب حتى أن بغلة وزير الخليفة الذي ذهب للتحقيق في حادثة أكلوها وجاع الخليفة نفسه حتى أنه باع ما على مقابر أبائه من رخام وتصدقت عليه ابنة أحد علماء زمانه وخرجت النساء جياع صوب بغداد

أما عن الحشاشون والمستنصر

وأشارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز؛ دارت في عصر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، الذي حكم مصر في الفترة التي زار فيها حسن الصباح زعيم الحشاشين البلاد، وتعرضت الدولة في تلك الفترة للمجاعة والتي عُرفت فيما بعد بالشدة المستنصرية.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول أحد أخطر الشخصيات التاريخية المثيرة للجدل وهو حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين في بلاد فارس أوائل القرن الحادي عشر، وتعد النواة الأولى للجماعات المتطرفة المسلحة، وقد اشتهر أتباع نصر الصباح من أعضاء طائفة الحشاشين بتنفيذ سلسلة اغتيالات لشخصيات شهيرة.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل